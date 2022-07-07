МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Глава UniCredit Андреа Орчел сказал в интервью итальянской ежедневной газете Il Sole 24 Ore, что банк работает над "поступательным отстранением" от России, где с финансовой точки зрения все идет хорошо. Bloomberg узнал о нежелании Unicredit полностью уходить из России

"Россия в финансовом плане хорошо себя показывает, и нельзя это игнорировать, — заметил он. — С другой стороны, над принимать во внимание политические соображение: нужно поступательное отстранение…для защиты клиентов и персонала".

Орчел заметил, что направление развития банка остается заданным бизнес-планом, представленным в декабре, но он не исключает "корректировки", учитывая ситуацию.

"Мы оказались в более сложной ситуации, чем ожидалось", — добавил он.

Орчел также подчеркнул, что во вчерашнем решении совета убрать давнего главу итальянского бизнеса Никколо Уберталли и передать бизнес под прямое управление гендиректора "нет ничего личного".