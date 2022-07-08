МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Газпромбанк рассматривает варианты продолжения деятельности в Швейцарии, в том числе продажу активов, определится к концу третьего квартала, говорится в сообщении банка. Мертвые деньги: почему банки разлюбили валюту

"Совет директоров "Газпромбанк (Швейцария)" сообщает, что Газпромбанк — единственный акционер банка — решил изучить возможные стратегические варианты для дальнейшей деятельности банка. Эти варианты включают, помимо прочего, возможную продажу отдельных активов или продажу бизнеса в целом", — говорится в сообщении банка.

В релизе уточняется, что банк рассчитывает завершить процесс стратегического обзора к концу третьего квартала 2022 года. В том числе, если будет выбран вариант продажи, банк планирует к этому времени найти инвестора.