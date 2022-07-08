МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел России предложило ввести уголовную ответственность для банкиров, которые оформляют кибермошенникам счета и карты. Об этом рассказал врио заместителя начальника управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России Роман Бубнов. Мертвые деньги: почему банки разлюбили валюту

"…По поручению правительства РФ прорабатывается вопрос установления уголовной ответственности для лиц, которые за денежное вознаграждение помогают кибермошенникам оформлять счета и выпускать банковские карты", — сообщил он в ходе пресс-конференции.

Уточняется, что работу ведет МВД совместно с другими ведомствами.

По словам Бубнова, министерство активно продвигает инициативу по введению дополнительной идентификации личности при совершении банковских операций дистанционным способом. Кроме того, предлагается ограничить возможности подключения новых абонентских номеров к сервису "мобильный банк".

Представитель МВД отметил, что в 2021 году за кибермошенничество к уголовной ответственности привлечено более 86 тысяч лиц, а за пять месяцев этого года — более 20 тысяч. "Эффективность расследования данных преступлений растет", — подчеркнул он.