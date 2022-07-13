МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. В самое ближайшее время в России могут узаконить исламский банкинг, который предполагает предполагающий отсутствие процентных доходов. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на слова главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Найдена главная ошибка в прогнозе курса рубля

В материале отмечается, что все надлежащие бумаги уже разосланы на согласование, и на осеннюю сессию будет планироваться их рассмотрение.

На основе законопроекта "О деятельности по партнерскому финансированию" и двум законопроектам-спутникам к нему, услуги исламского банкинга смогут предоставлять некредитные финансовые организации (НФО) специального вида. Их работу будет полностью регулировать Центробанк.

В материалах документа отмечается, что НФО будет разрешено предоставлять кредиты физическим и юридическим лицам без получения вознаграждения. Также они смогут проводить финансирование в виде торгового посредника через заключение договоров купли-продажи с условием о рассрочке или отсрочке платежа или договоры лизинга. Помимо этого, НФО будут иметь возможность финансировать производственную и торговую деятельность и предоставлять поручительства.

Создатели законопроекта объяснили, что текущее положение, когда рвутся связи с западными финансовыми рынками, еще раз доказало необходимость инструментов партнерского (исламского) финансирования. Как пишет "Коммерсант", Центробанк в целом поддерживает развитие правовых условий функционирования партнерского финансирования, так как это положительно отразится на финансовом секторе.