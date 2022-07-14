МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Крупнейший британский кредитор Lloyds Banking Group в мае связался с 2 млн из 26 млн своих клиентов после того, как выяснил, что им может понадобиться дополнительная поддержка на фоне резкого роста цен на продукты питания и электроэнергию, а также повышения стоимости заимствования. В Великобритании заявили о росте ВВП после двухмесячного спада

Представитель Lloyds, крупнейшего британского ипотечного кредитора, сообщил агентству Reuters, что банк предложил разные варианты, включая консолидацию долга, пересмотр бюджета домохозяйства и инструменты для контроля расходов, клиентам, которые, на его взгляд, могут оказаться в трудной ситуации вследствие усугубляющегося кризиса стоимости жизни.

Lloyds обратился к своим заемщикам и владельцев счетов по телефону, электронной почте или в мессенджере. Инфляция в Британии достигла 40-летнего максимума, и пример Lloyds помогает понять, как банки пытаются справиться с финансовыми трудностями, прежде чем те начнут развиваться по спирали.

Решение Lloyds упредить замедление экономического роста может вызвать обеспокоенность у политических лидеров, учитывая ведущее положение банка в британской экономике.

На прошлой неделе Банк Англии предупредил, что перспективы экономики Британии и мира в целом в последнее время ухудшились и кредиторам стоит нарастить резервы капитала, чтобы успешнее пережить шторм. "Скоро Евросоюз сломается": британцы высмеяли экономящих на газе немцев

До сих пор банки настойчиво утверждали, что их кредитные портфели практически не демонстрируют признаков стресса. Аналитики Credit Suisse ожидают, что Lloyds отчитается о резервах для покрытия проблемных кредитов за 2-й квартал в размере 170 млн фунтов, что практически соответствует показателю предыдущего квартала.

Гендиректор Lloyds Чарли Нанн на прошлой неделе сказал в интервью BBC, что сбережения большинства клиентов банка не превышают 500 фунтов, что делает их потенциально уязвимыми для финансовых потрясений, хотя половина клиентов Lloyds в пандемию увеличили остатки на счетах.

Опасения по поводу роста стоимости жизни отражены в июньском решении банка разово перечислить большинству своих сотрудников по 1000 фунтов.