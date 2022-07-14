Британский банк Lloyds предложил поддержку двум миллионам своих заемщиков из-за роста инфляции
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Крупнейший британский кредитор Lloyds Banking Group в мае связался с 2 млн из 26 млн своих клиентов после того, как выяснил, что им может понадобиться дополнительная поддержка на фоне резкого роста цен на продукты питания и электроэнергию, а также повышения стоимости заимствования.
Представитель Lloyds, крупнейшего британского ипотечного кредитора, сообщил агентству Reuters, что банк предложил разные варианты, включая консолидацию долга, пересмотр бюджета домохозяйства и инструменты для контроля расходов, клиентам, которые, на его взгляд, могут оказаться в трудной ситуации вследствие усугубляющегося кризиса стоимости жизни.
Lloyds обратился к своим заемщикам и владельцев счетов по телефону, электронной почте или в мессенджере. Инфляция в Британии достигла 40-летнего максимума, и пример Lloyds помогает понять, как банки пытаются справиться с финансовыми трудностями, прежде чем те начнут развиваться по спирали.
Решение Lloyds упредить замедление экономического роста может вызвать обеспокоенность у политических лидеров, учитывая ведущее положение банка в британской экономике.
На прошлой неделе Банк Англии предупредил, что перспективы экономики Британии и мира в целом в последнее время ухудшились и кредиторам стоит нарастить резервы капитала, чтобы успешнее пережить шторм.
До сих пор банки настойчиво утверждали, что их кредитные портфели практически не демонстрируют признаков стресса. Аналитики Credit Suisse ожидают, что Lloyds отчитается о резервах для покрытия проблемных кредитов за 2-й квартал в размере 170 млн фунтов, что практически соответствует показателю предыдущего квартала.
Гендиректор Lloyds Чарли Нанн на прошлой неделе сказал в интервью BBC, что сбережения большинства клиентов банка не превышают 500 фунтов, что делает их потенциально уязвимыми для финансовых потрясений, хотя половина клиентов Lloyds в пандемию увеличили остатки на счетах.
Опасения по поводу роста стоимости жизни отражены в июньском решении банка разово перечислить большинству своих сотрудников по 1000 фунтов.
https://1prime.ru/banks/20220714/837481722.html