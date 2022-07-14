МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Комиссия за покупку валюты на брокерский счет в Райффайзенбанке с 31 июля составит 3% от суммы покупки, сообщает кредитная организация в своем Telegram-канале. Российские банки увеличили выдачу кредиток в июне

"С 31 июля изменится комиссия за покупку валюты на брокерский счет. Теперь она составит 3% от суммы покупки. Комиссия при продаже валюты остается прежней — 0,3%", — сообщил банк.

Также с 31 июля банк меняет размер комиссии за обслуживание денежных средств на текущих валютных и брокерских счетах: она составит 0,5% в месяц от суммы свыше 5 000 в валюте счета (500 000 для счета в японских иенах), 1% от суммы свыше 50 000 в валюте счета (5 миллионов для счета в японских иенах), а для клиентов с пакетами услуг "Премиальный" и "Премиальный 5" комиссия составит 1% от суммы свыше 50 000 в валюте счета (5 миллионов для счета в японских иенах).

Кроме того, с 18 июля минимальная сумма исходящего валютного перевода при оформлении в отделении составит 5 000 в валюте списания. С 1 августа при переводе через онлайн-банк — 3 000 в валюте списания.

Как пояснили в кредитной организации, эти изменения связаны с сокращением возможностей банков эффективно размещать валюту. "Введение лимитов — это вынужденная мера, процедура проведения платежей усложняется на стороне банков-корреспондентов, а время их обработки растет", — заключили в банке.