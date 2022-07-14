Чистая прибыль JPMorgan Chase снизилась в первом полугодии на 35% – до 16,931 миллиарда долларов
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского JPMorgan Chase & Co., одного из крупнейших инвестбанков мира, в первом полугодии 2022 года уменьшилась на 35% в годовом выражении и достигла 16,931 миллиарда долларов, говорится в отчете инвестбанка.
Разводненная прибыль на акцию за полугодие составила 5,39 доллара против 8,28 доллара годом ранее. Выручка в отчетном периоде сократилась на 2% — до 61,432 миллиарда долларов.
Во втором квартале чистая прибыль банка сократилась на 27,6% в годовом выражении и составила 8,649 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию достигла 2,76 доллара против 3,78 доллара в отчетном периоде годом ранее. Выручка при этом выросла на 0,7%, до 30,715 миллиарда долларов при прогнозе в 31,82 миллиарда.
"Что касается глобальной экономики, мы имеем дело с двумя противоречивыми факторами… Американская экономика продолжает расти, рынок труда и потребительские доходы и расходы остаются хорошими. Однако геополитическая напряженность, высокий уровень инфляции, ухудшение доверия потребителей… вероятнее всего какое-то время будут создавать негативные последствия для глобальной экономики. Мы подготовлены ко всему, что нас ожидает, и будем продолжать обслуживать клиентов даже в самые трудные времена", — приводятся в релизе слова главы JPMorgan Chase Джейми Даймона (Jamie Dimon).
Акции банка на предварительных торгах в США дешевеют на 3,1%.
Инвестбанк JPMorgan Chase был основан в 1799 году и является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. В настоящее время банк ведет деятельность более чем в 60 странах.
https://1prime.ru/banks/20220714/837485887.html