МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, согласно которому Банк России будет передавать в МВД информацию о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. На рассмотрение Думы его планируется вынести 15 июля. В Госдуме рассказали о порядке рассмотрения кандидатуры Мантурова

Документ необходим для улучшения информационного взаимодействия Банка России и МВД по вопросам, связанным с возбуждением и расследованием уголовных дел по фактам мошенничества при осуществлении переводов денежных средств без согласия клиента. Оперативный информационный обмен предполагается осуществлять посредством автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ Банка России.

Согласно законопроекту, Банк России будет обязан на основании полученных от МВД сведений о противоправных действиях предоставлять министерству информацию из своей базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. Форма и порядок передачи данных сведений будет определяться межведомственным соглашением.

Комитет по финрынку, поддержав концепцию законопроекта, обратил внимание, что из его текста нельзя сделать однозначный вывод о том, кто и при наличии каких оснований будет уполномочен направлять соответствующие запросы в Банк России и получать информацию из базы данных ведомства. "В связи с чем неясно, будет ли соблюден режим сохранения тайны следствия и иной охраняемой законом тайны в случае передачи таких сведений", — указывается в заключении комитета.