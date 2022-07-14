МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу. Путин ввел штрафы за неисполнение IT-компаниями закона "о приземлении"

Согласно закону, в договоре банковского вклада в иностранной валюте, заключаемого с юридическим лицом, возможно взимание комиссии, размер которой может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов. Подчеркивается, что введение такой комиссии является правом банка, а не его обязанностью.

Это изменение необходимо для снижения концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах. Речь идет об отрицательных ставках по валютным вкладам для юридических лиц", отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Данные нормы распространятся на правоотношения, возникшие не только из новых, но и уже действующих договоров валютных вкладов юрлиц.