МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Заместитель управляющего Банка Англии Дэйв Рамсден в четверг заявил, что процентные ставки, скорее всего, придется повышать и далее, чтобы не допустить повторения ситуации с устойчиво высокой инфляцией, которая наблюдалась в Великобритании в предыдущие десятилетия. Курс британского фунта упал ниже 1,18 доллара впервые с марта 2020 года

"Мы должны будем реагировать на все, что происходит. При этом мы хотим, чтобы люди понимали, что мы не позволим высокой инфляции обрести устойчивый характер и выйти из-под контроля, как это было в 70-80-х годах, — сказал Рамсден. — Ставки, вероятно, придется повышать и дальше".

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