МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Один из управляющих Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер в четверг заявил, что поддерживает очередное повышение процентных ставок на 75 базисных пунктов на следующем заседании центрального банка, которое пройдет позднее в этом месяце. При этом он выразил готовность поддержать и более масштабное повышение, если поступающие экономические данные покажут, что темпы сокращения спроса в экономике недостаточно быстрые, чтобы обеспечить замедление инфляции. Рост инфляции в США увеличивает вероятность жестких действий ФРС

ФРС "сейчас, как и должна, целиком и полностью сфокусирована на снижении инфляции к целевому уровню 2%", — сказал Уоллер.

"Я буду голосовать таким образом, чтобы политика (центрального банка) привела к снижению инфляции и выполнению нашей задачи по обеспечению ценовой стабильности", — отметил он.

После того, как опубликованные в среду данные Министерства труда США указали на ускорение годовой инфляции в июне до 9,1%, трейдеры стали учитывать в котировках повышение ставок ФРС на 100 базисных пунктов на июльском заседании.

"Рынки, возможно, вчера немного опередили события", — добавил он.