Представитель ФРС США Уоллер поддержал повышение процентных ставок на 75 б.п. в июле
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Один из управляющих Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер в четверг заявил, что поддерживает очередное повышение процентных ставок на 75 базисных пунктов на следующем заседании центрального банка, которое пройдет позднее в этом месяце. При этом он выразил готовность поддержать и более масштабное повышение, если поступающие экономические данные покажут, что темпы сокращения спроса в экономике недостаточно быстрые, чтобы обеспечить замедление инфляции.
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ФРС "сейчас, как и должна, целиком и полностью сфокусирована на снижении инфляции к целевому уровню 2%", — сказал Уоллер.
"Я буду голосовать таким образом, чтобы политика (центрального банка) привела к снижению инфляции и выполнению нашей задачи по обеспечению ценовой стабильности", — отметил он.
После того, как опубликованные в среду данные Министерства труда США указали на ускорение годовой инфляции в июне до 9,1%, трейдеры стали учитывать в котировках повышение ставок ФРС на 100 базисных пунктов на июльском заседании.
"Рынки, возможно, вчера немного опередили события", — добавил он.
https://1prime.ru/banks/20220714/837492784.html