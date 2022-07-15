МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) предложил ЦБ передать "дочки" иностранных банков в доверительное управление российским банкам с госучастием, сообщает пресс-служба депутата. В Госдуме одобрили утверждение Мантурова на пост вице-премьера

Это предложение сделано "с целью исключения рисков вывода капитала и усиления защиты финансовой системы страны на фоне обсуждения в отношении России новых санкций бывшими западными партнерами", указывается в сообщении. Гаврилов считает, что это позволит избежать высокорисковой кредитной политики, а также поможет защитить интересы клиентов банков и повысить устойчивость всего финансового рынка.

"Могут быть использованы правовые механизмы, которые предлагаются прошедшим первое чтение законопроектом о внешней администрации, или апробирован европейский опыт "попечительского" управления. Могут быть также задействованы методы передачи контроля за работающими в России филиалами иностранных компаний в сфере нефтегазодобычи и транспортировки энергоресурсов", — полагает депутат.

С учетом сложившейся структуры рынка Гаврилову "наиболее целесообразной представляется передача иностранных банковских структур в России высоконадежным банкам с государственным участием с последующим преобразованием в самостоятельные банковские институты".

"Такими банками являются, в частности, ВТБ, ПСБ и "Сбер", поскольку именно они обладают опытом санации и управления многочисленными дочерними банками, обширной региональной сетью и имеют высокий уровень компетенции персонала. Важный факт – при передаче в управление мы не лишаем собственности иностранных бенефициаров, доверительное управление будет осуществляться в течение пяти лет, чтобы в последующем в рамках досудебных соглашений можно было решить судьбу этих банковских структур, — подчеркнул Гаврилов.