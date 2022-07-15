МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Европейский центральный банк на следующей неделе, вероятно, повысит ставку по депозитам на 25 базисных пунктов, сказал в пятницу управляющий Банка Финляндии Олли Рен.

По его словам, следует также ожидать повышения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре.