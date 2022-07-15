2022-07-15T14:20:57+03:00

2022-07-15T14:20:57+03:00

2022-07-15T14:20:57+03:00

2022

https://1prime.ru/banks/20220715/837501954.html

Представитель ЕЦБ допустил повышение ставки по депозитам в июле и сентябре

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Европейский центральный банк на следующей неделе, вероятно, повысит ставку по депозитам на 25 базисных пунктов, сказал в пятницу управляющий Банка Финляндии Олли Рен. По его... ПРАЙМ, 15.07.2022

банки, финансы, новости, ецб, процентные ставки

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60