2022-07-15T14:20:57+03:00
2022-07-15T14:20:57+03:00
2022-07-15T14:20:57+03:00
2022
https://1prime.ru/banks/20220715/837501954.html
Представитель ЕЦБ допустил повышение ставки по депозитам в июле и сентябре
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Европейский центральный банк на следующей неделе, вероятно, повысит ставку по депозитам на 25 базисных пунктов, сказал в пятницу управляющий Банка Финляндии Олли Рен. По его... ПРАЙМ, 15.07.2022
банки, финансы, новости, ецб, процентные ставки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Европейский центральный банк на следующей неделе, вероятно, повысит ставку по депозитам на 25 базисных пунктов, сказал в пятницу управляющий Банка Финляндии Олли Рен.
По его словам, следует также ожидать повышения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре.