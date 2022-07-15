МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Минфин РФ рассчитывает, что продажа акций банка "Открытия" ВТБ произойдет до конца года, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы продолжаем исходить, что это будет до конца этого года. Скажем так, я бы не хотел раскрывать детали сделки. Там с точки зрения деталей все, что сказал Центральный Банк… давайте так скажу, это, видимо, будет сделка без участия Росимущества", — сказал он.