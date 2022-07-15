МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в текущих условиях не будет выдавать разрешения на продажу "дочек" иностранных банков и их активов в РФ, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Минфин рассчитывает на продажу ВТБ банка "Открытия" до конца года

"У наших госбанков, вообще у наших банков, которые под санкциями находятся, возникли довольно серьезные проблемы с работой со своими банками, которые находятся за рубежом. Причем в некоторых случаях уже наблюдается такое, что они устраняют право акционера и управляют. Правовой беспредел", — сказал он.

"Мы обсудили на нашей подкомиссии, что не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать разрешение на продажу "дочек" иностранных банков и их активов в России. Если они будут поступать, мы их будем отклонять. Именно когда мы говорим про дочки иностранных банков в России", — добавил Моисеев.

Он также отметил, что возможность передачи "дочек" иностранных банков в управление госбанкам России не исключена.

"Как пойдет, может быть, и поддержим. На этом этапе вопрос так не стоит, но в будущем я не исключаю", — сказал он журналистам.