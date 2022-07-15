МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Информационный обмен между Банком России и МВД данными о случаях и попытках переводов денег без согласия клиента — в случае принятия соответствующего закона — будет осуществляться с соблюдением норм банковской тайны, сообщила пресс-служба ЦБ. В Госдуму внесли проект об обмене ЦБ и МВД данными мошеннических переводов

Госдума ранее в пятницу приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий предоставление Банком России в МВД информации о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. Законопроект обязывает ЦБ на основании полученных от МВД сведений о противоправных действиях предоставлять министерству информацию из своей базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. При этом форма и порядок передачи данных сведений будет определяться межведомственным соглашением.

"Предполагается, что подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ позволит министерству оперативно получать в том числе сведения о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств. Данные будут передаваться с соблюдением норм банковской тайны", — сказано в сообщении.

Предусматривается, что информационный обмен будет осуществляться в максимально короткие сроки, добавили в ЦБ.

"Банк России уже начал обсуждать с МВД механизмы информационного взаимодействия. По итогам мы планируем заключить двустороннее соглашение, где будут определены виды сведений, а также порядок, сроки и формат их передачи", — указывается в сообщении.

По статистике МВД, с 2013 года уровень преступности в сфере IT-технологий возрос более чем в 20 раз, причем в 2020 году по отношению к 2019 году — на 73,4%. По данным Банка России, за 2021 год количество операций по переводу денежных средств без согласия клиента выросло на 33,8% — до 1,035 миллиона операций, а их объем — на 38,8%, до 13,582 миллиарда рублей. На "социальную инженерию" при этом в 2021 году пришлось 49,4% переводов без согласия клиентов.