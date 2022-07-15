МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. "Сбер" прогнозирует дальнейшее восстановление телефонного моженничества в России, сейчас оно составляет 60-70% от уровня начала года. Об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов. "Сбер" предупредил о мошенничестве с оформлением заказов в IKEA

По его словам, Сбербанк зафиксировал полную остановку телефонного мошенничества в феврале-марте, однако сейчас эта цифра постепенно восстанавливается. На данный момент показалеть составляеь около 60-70% в сравнении с началом 2022 года. Телефонное мошенничество продолжит рост, подчеркнул Кузнецов.