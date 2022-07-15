МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Мошенники активно используют схемы "найма на работу" и "звонков от правоохранительных органов" для обмана россиян, новые схемы в основном сосредотачивают внимание на новостной повестке. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Сбербанк спрогнозировал рост телефонного мошенничества в России

По его словам, "развод" клиентов путем направления предложения о найме на работу на высокопоставленные, высокооплачиваемые должности является долгим, хотя очень популярным, процессом. Мошенники просят документы с персональной и платежной информацией, долго общаются и даже могут прислать псевдоприказ о приеме на работу.

Схема с представителями правоохранительных органов также остается популярной, отметил Кузнецов. "Сценарии со следователями, сотрудниками других силовых ведомств — МВД, ФСБ, прокуратуры — продолжают использоваться достаточно активно", — подчеркнул он.

Кроме того, злоумышленники активно изучают новостные сводки и используют информацию для кражи денег и данных, заключил Кузнецов.