МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Руководитель иранского "Банка Мелли" Мохаммад Реза Фарзин во время визита в Москву подписал меморандумы о взаимопонимании с главой Сбербанка Германом Грефом, сообщает иранский телеканал Press TV. Новак и глава Центробанка Ирана обсудили сотрудничество в финансовой сфере

"Руководитель "Банка Мелли" Мохаммад Реза Фарзин заявил в субботнем твите, что подписал меморандумы о взаимопонимании с руководителем Сбербанка Германом Грефом в ходе своего текущего визита в Москву", — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что Фарзин не предоставил деталей относительно соглашений, но заявил, что Иран и Россия открыли новый торговый центр под эгидой "Мир Бизнес Банка", российского банка, единственным акционером которого является "Банк Мелли". По словам Фарзина, новый торговый центр будет способствовать торговым связям между Ираном и Россией.

На прошлой неделе представители ЦБ РФ и Центробанка Ирана обсудили вопросы межбанковского сотрудничества. Перед этим вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с председателем Центробанка Ирана Али Салехабади сотрудничество в финансово-банковской и инвестиционной сферах, в том числе инвестпроекты в транспортной инфраструктуре и нефтегазовой сфере.