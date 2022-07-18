МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Руководители американских банков оптимистично настроены в отношении роста объемов кредитования, поскольку спрос на заимствования со стороны розничных и бизнес-клиентов восстановился во 2-м квартале от минимумов времен пандемии. Однако при этом они предупреждают, что позднее в этом году спрос может вновь ослабеть в том случае, если ухудшение экономических перспектив начнет негативно сказываться на потребительских настроениях. США ждут рост добычи в крупнейших нефтегазовых районах страны в августе

Аналитики и инвесторы внимательно следят за ростом объемов кредитования, который является ключевым драйвером доходов банков, после того, как экстренные правительственные стимулы, введенные в связи с COVID-19, негативно повлияли на корпоративный и потребительский спрос на банковские кредиты.

Теперь, когда экономика восстанавливается после пандемии, спрос на кредиты в 1-м квартале начал увеличиваться благодаря росту потребительских расходов и наращиванию корпоративных запасов. Этот тренд получил продолжение и во 2-м квартале — несмотря на агрессивное повышение процентных ставок ФРС США, вызывающее опасения по поводу возможной рецессии.

JPMorgan Chase & Co и Wells Fargo & Co, два из крупнейших банков США, заявили, что их кредитные портфели во 2-м квартале выросли на 7% и 8,4% соответственно по сравнению с прошлым годом, в то время как явных признаков ухудшения кредитного качества заемщиков не наблюдалось.

В четверг на конференции по финрезультатам 2-го квартала менеджмент JPMorgan, крупнейшего банка страны, заявил, что в этом году ожидает роста объемов кредитования на 4%-9%.

Этот рост и повышение ставок ФРС стали хорошей новостью для банков, увеличив их чистый процентный доход, т. е. разницу между процентными ставками, полученными по выданным кредитам и выплаченными по привлеченным депозитам.

Например, валовая доходность кредитования в Citigroup увеличивалась по итогам пяти предыдущих кварталов подряд и во 2-м квартале этого года достигла 5,81%.

"Результаты за 2-й квартал 2022 года пока подтверждают нашу точку зрения", — указывают аналитики Wells Fargo, ссылаясь на высокое кредитное качество, рост кредитования и 10%-ное увеличение чистого процентного дохода по сравнению с предыдущим кварталом. По их словам, объемы коммерческого кредитования сейчас растут наиболее высокими темпами за последние 14 лет.

Wells Fargo, JPMorgan и Citigroup сообщили, что их корпоративные клиенты увеличили объемы заимствований во 2-м квартале, — зачастую для того, чтобы покрыть возросшие на фоне нарастающей инфляции затраты. Например, JPMorgan отметил значительный рост корпоративного и промышленного кредитования, объемы которого выросли на 6% за счет более активного пользования возобновляемыми кредитными линиями и открытия новых счетов, в то время как кредитование в сегменте коммерческой недвижимости выросло на 3%.

Citigroup сообщил, что кредитование институциональных клиентов выросло на 3%, отчасти за счет подъема рыночной волатильности на фоне конфликта на Украине.

"Мы наблюдаем рост (объемов) кредитования, поскольку наши клиенты в меньшей степени склонны привлекать финансирование на долговых рынках, учитывая недавние колебания", — заявила аналитикам гендиректор Citi Джейн Фрейзер. Эксперт прогнозирует снижение экспорта сельхозпродукции из ЕС из-за засухи

В свою очередь, Кеннет Леон, директор по аналитике в CFRA Research, ожидает, что рост объемов коммерческого кредитования во 2-м полугодии не изменится, в то время как объемы потребительского кредитования, вероятно, снизятся, учитывая риск рецессии, пусть даже и неглубокой.

И хотя спад в ипотечном кредитовании, обусловленный растущими ставками, негативно сказывался на портфелях потребительских кредитов, заимствования по кредитным картам выросли, причем и JPMorgan, и Wells Fargo отчитались о 17%-ном росте.

Средний размер кредита в подразделении персонального банкинга и управления состояниями Citi, куда входят и кредитные карты, вырос примерно на 4% к прошлому году.

Руководство банков считает, что кредитное качество остается очень высоким, однако предупреждает, что инфляция, вероятно, негативно скажется на потребительских расходах.

"Я не думаю, что то, что мы наблюдали во 2-м квартале, будет и дальше происходить теми же самыми темпами", — заявил аналитикам финдиректор Wells Fargo Майк Сантомассимо.

Morgan Stanley сообщил о росте объемов кредитования на 7 млрд долларов к прошлому году, преимущественно за счет того, что клиенты в бизнесе по управлению состояниями брали ипотеку или кредиты, обеспеченные их инвестициями.