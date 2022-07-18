МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Представитель Банка Англии Майкл Сондерс, который является сторонником более масштабного повышения ключевой ставки, чем большинство его коллег, заявил, что ставка может быть поднята до 2% и даже выше в течение следующего года, чтобы сдержать инфляционные ожидания после недавнего скачка цен. Эксперт назвал последствия установления потолка цен на российскую нефть

Он не считает маловероятными прогнозы финансового рынка, согласно которым ключевая ставка, составляющая в настоящее время 1,25%, достигнет или превысит 2% в следующем году.

"Однако вместо того, чтобы сосредоточиться на точном прогнозе в отношении ставки в течение следующего года, важно понимать, что у цикла ужесточения (с моей точки зрения) есть некоторый потенциал для продолжения", — сказал он, выступая в понедельник.