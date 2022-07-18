Представитель Банка Англии дал прогноз по ключевой ставке
Представитель Банка Англии Сондерс: ключевая процентная ставка может превысить 2% в следующем году
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Представитель Банка Англии Майкл Сондерс, который является сторонником более масштабного повышения ключевой ставки, чем большинство его коллег, заявил, что ставка может быть поднята до 2% и даже выше в течение следующего года, чтобы сдержать инфляционные ожидания после недавнего скачка цен.
Он не считает маловероятными прогнозы финансового рынка, согласно которым ключевая ставка, составляющая в настоящее время 1,25%, достигнет или превысит 2% в следующем году.
"Однако вместо того, чтобы сосредоточиться на точном прогнозе в отношении ставки в течение следующего года, важно понимать, что у цикла ужесточения (с моей точки зрения) есть некоторый потенциал для продолжения", — сказал он, выступая в понедельник.
https://1prime.ru/banks/20220718/837527406.html
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