МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российские банки предлагают своим клиентам рефинансировать ипотеку, которую те оформили весной 2022 года, когда проценты по кредитам были высокими, показал опрос банков, проведенный РИА Новости. "Коммерсантъ": Сбербанк переоценил первый взнос на ипотеку

"ВТБ запустил рефинансирование ипотеки по ставке 10,5% годовых еще в конце июня. Срок рефинансируемого кредита — до 30 лет… Для кредитов, оформленных с 1 марта по 25 июня 2022 года включительно, ставка может быть снижена уже на следующий день после выдачи", — сообщили в пресс-службе ВТБ, отметив, что программой на текущий момент воспользовались более тысячи заемщиков, а объем сделок составил около 6 миллиардов рублей. А глава Сбербанка Герман Греф ранее сообщил, что банк с 15 июля запускает рефинансирование собственной ипотеки, взятой клиентами в марте-мае по высоким ставкам.

Возможность снизить ставку по ипотеке, оформленной весной, предоставляет и ПСБ. Рефинансировать можно будет и кредит, взятый в другом банке — уже через месяц после его оформления. "Вместе с тем спрос на программы рефинансирования в банке пока остается умеренным… Мы ожидаем, что основной рост спроса на такие программы придется на конец этого года или начало следующего", — считают в банке.

Рефинансирование также доступно в Газпромбанке по ставке 10,3% годовых, в МТС-банке — от 11,1%, если ипотека была оформлена более трех месяцев назад, в Альфа-банке — под 11,5% годовых. В банке "Зенит" можно воспользоваться программой рефинансирования ипотеки сторонних банков под 10,25% годовых, при этом срок обслуживания должен быть не менее двух месяцев с даты предоставления кредита. "На 17 июля уже выдано на 78% больше ипотечных кредитов на рефинансирование, чем в прошлом месяце", — отметили в банке.

"Открытие" 22 июня запустил рефинансирование ипотеки, оформленной с 28 февраля по 31 мая 2022 года под 10,69%, также был снижен минимальный срок обслуживания ипотеки, необходимый для рефинансирования — с шести до трех месяцев. В свою очередь банк "Уралсиб" возобновил программу рефинансирования, смягчив требования к "возрасту" кредита: можно будет снизить ставку по кредиту стороннего банка, по которому было осуществлено не менее трех платежей.

Ряд банков также улучшили условия по рефинансированию. В "Ак Барс" с 7 июля снизить ставку по ипотеке можно по ставке от 10,4%, требование к обязательному количеству платежей снизилось до трех и одного для клиентов и не клиентов банка соответственно. В банке "Санкт-Петербург" доступно рефинансирование ипотеки, оформленной в сторонних банках с 24 февраля по 4 мая 2022 года, под 11% без требований к сроку жизни кредитного договора.

В свою очередь МКБ рассматривает "возможность смягчения условий по программе рефинансирования ипотечных кредитов", например, сокращение срока действия ипотечного договора, после истечения которого можно воспользоваться рефинансированием.