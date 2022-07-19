Опрос показал, что банки готовы рефинансировать ипотеку, взятую весной по высоким ставкам
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российские банки предлагают своим клиентам рефинансировать ипотеку, которую те оформили весной 2022 года, когда проценты по кредитам были высокими, показал опрос банков, проведенный РИА Новости.
"ВТБ запустил рефинансирование ипотеки по ставке 10,5% годовых еще в конце июня. Срок рефинансируемого кредита — до 30 лет… Для кредитов, оформленных с 1 марта по 25 июня 2022 года включительно, ставка может быть снижена уже на следующий день после выдачи", — сообщили в пресс-службе ВТБ, отметив, что программой на текущий момент воспользовались более тысячи заемщиков, а объем сделок составил около 6 миллиардов рублей. А глава Сбербанка Герман Греф ранее сообщил, что банк с 15 июля запускает рефинансирование собственной ипотеки, взятой клиентами в марте-мае по высоким ставкам.
Возможность снизить ставку по ипотеке, оформленной весной, предоставляет и ПСБ. Рефинансировать можно будет и кредит, взятый в другом банке — уже через месяц после его оформления. "Вместе с тем спрос на программы рефинансирования в банке пока остается умеренным… Мы ожидаем, что основной рост спроса на такие программы придется на конец этого года или начало следующего", — считают в банке.
Рефинансирование также доступно в Газпромбанке по ставке 10,3% годовых, в МТС-банке — от 11,1%, если ипотека была оформлена более трех месяцев назад, в Альфа-банке — под 11,5% годовых. В банке "Зенит" можно воспользоваться программой рефинансирования ипотеки сторонних банков под 10,25% годовых, при этом срок обслуживания должен быть не менее двух месяцев с даты предоставления кредита. "На 17 июля уже выдано на 78% больше ипотечных кредитов на рефинансирование, чем в прошлом месяце", — отметили в банке.
"Открытие" 22 июня запустил рефинансирование ипотеки, оформленной с 28 февраля по 31 мая 2022 года под 10,69%, также был снижен минимальный срок обслуживания ипотеки, необходимый для рефинансирования — с шести до трех месяцев. В свою очередь банк "Уралсиб" возобновил программу рефинансирования, смягчив требования к "возрасту" кредита: можно будет снизить ставку по кредиту стороннего банка, по которому было осуществлено не менее трех платежей.
Ряд банков также улучшили условия по рефинансированию. В "Ак Барс" с 7 июля снизить ставку по ипотеке можно по ставке от 10,4%, требование к обязательному количеству платежей снизилось до трех и одного для клиентов и не клиентов банка соответственно. В банке "Санкт-Петербург" доступно рефинансирование ипотеки, оформленной в сторонних банках с 24 февраля по 4 мая 2022 года, под 11% без требований к сроку жизни кредитного договора.
В свою очередь МКБ рассматривает "возможность смягчения условий по программе рефинансирования ипотечных кредитов", например, сокращение срока действия ипотечного договора, после истечения которого можно воспользоваться рефинансированием.
https://1prime.ru/banks/20220719/837528149.html