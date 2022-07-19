МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Банк России на ближайшем заседании совета директоров в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 9% годовых. Так считает заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
"Мы ждем снижения… Моя личная оценка, что 50 базисных пунктов мы снизимся, очень хочется в это верить, и уйдем в 9%", — отметил топ-менеджер.
По его словам, однозначная ипотечная ставка, как в 2021 и 2020 годах, была бы выгодной.
https://1prime.ru/banks/20220719/837532911.html
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