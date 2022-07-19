МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Банк России на ближайшем заседании совета директоров в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 9% годовых. Так считает заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Аналитик прогнозирует снижение ключевой ставки на один процентный пункт

"Мы ждем снижения… Моя личная оценка, что 50 базисных пунктов мы снизимся, очень хочется в это верить, и уйдем в 9%", — отметил топ-менеджер.

По его словам, однозначная ипотечная ставка, как в 2021 и 2020 годах, была бы выгодной.