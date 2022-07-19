МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Газпромбанк с 20 июля вводит комиссию в размере 3% за любые переводы физлиц через международную систему SWIFT и зачисление на счета в банке долларов и евро, а также установил ежедневную комиссию в 0,017% за хранение на счете свыше 10 тысяч долларов или евро, сказано в сообщении кредитной организации. Доллар на Мосбирже завершил торги падением до 55,45 рубля

"Мы объявляем о введении с 20 июля комиссии в размере 3% от суммы перевода (но не менее 12 000 рублей) за осуществление физическими лицами любых валютных переводов за границу с использованием системы SWIFT", — сообщил банк в своем Telegram-канале.

Кроме того, Газпромбанк ввел комиссию за хранение валютных остатков в долларах и евро объемом более 10 тысяч условных единиц в размере 0,017% в день от общей суммы. Также была введена комиссия за зачисление денежных средств на счета в долларах и евро в размере 3% от суммы зачисления, при этом ее минимальный размер составит 12 тысяч рублей, но не более суммы зачисления.

"В сложившейся ситуации обращаем внимание наших клиентов на постоянно возрастающие для них риски хранения средств в валютах недружественных стран и настойчиво рекомендуем хранить средства, используя счета в валютах дружественных стран", — пишет банк.

Газпромбанк также предупредил, что в связи с введением недружественными странами ряда мер ограничительного характера в отношении финансовой системы России платежи в долларах, евро и других валютах, относящихся к недружественным юрисдикциям, проходят со значительными задержками или не проходят вовсе.

"Таким образом, по независящим от нас обстоятельствам на текущий момент мы не можем гарантировать привычный нашим клиентам высокий уровень сервиса и обеспечивать своевременное проведение платежей в валютах недружественных стран, прежде всего долларах США и евро, а также сохранность их средств при подобных операциях. Мы просим наших клиентов – физических лиц по возможности воздержатся от операций в указанных выше валютах", — заключили в банке.