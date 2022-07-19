ЕЦБ: банки в еврозоне планируют продолжить ужесточать условия кредитования
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Согласно опубликованным во вторник результатам проведенного ЕЦБ опроса, во 2-м квартале банки в еврозоне ужесточили доступ к кредитованию, а в текущем квартале продолжат ужесточать требования к заемщикам, так как они стали менее терпимы к рискам.
Российско-украинский конфликт и ослабевающее доверие приближают еврозону к рецессии, и в этих условиях банки более осторожно подходят к выдаче кредитов, что может повысить вероятность спада.
"Осознавая риски, связанные с перспективами экономики и ситуацией в определенных отраслях, банки понизили степень допустимости рисков, что оказало сильное ужесточающее воздействие на стандарты кредитования", — сказано в докладе ЕЦБ.
Во 2-м квартале спрос на кредиты со стороны компаний для финансирования инвестиций усилился, но банки отметили "существенное" дальнейшее ужесточение условий кредитования.
"Банки в еврозоне ожидают, что в 3-м квартале условия кредитования компаний будут ужесточены так же существенно, как во 2-м квартале", — показал опрос.
Банки также сообщили о "сильном" ужесточении стандартов одобрения ипотечных кредитов и умеренном ужесточении условий потребительского кредитования во 2-м квартале.
Во 3-м квартале банки ожидают дальнейшего ужесточения стандартов одобрения всех кредитов домохозяйствам и, вероятно, существенного ослабления спроса на ипотечные кредиты".
https://1prime.ru/banks/20220719/837540463.html