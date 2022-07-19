МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Согласно опубликованным во вторник результатам проведенного ЕЦБ опроса, во 2-м квартале банки в еврозоне ужесточили доступ к кредитованию, а в текущем квартале продолжат ужесточать требования к заемщикам, так как они стали менее терпимы к рискам. Reuters: ЕЦБ может повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов

Российско-украинский конфликт и ослабевающее доверие приближают еврозону к рецессии, и в этих условиях банки более осторожно подходят к выдаче кредитов, что может повысить вероятность спада.

"Осознавая риски, связанные с перспективами экономики и ситуацией в определенных отраслях, банки понизили степень допустимости рисков, что оказало сильное ужесточающее воздействие на стандарты кредитования", — сказано в докладе ЕЦБ.

Во 2-м квартале спрос на кредиты со стороны компаний для финансирования инвестиций усилился, но банки отметили "существенное" дальнейшее ужесточение условий кредитования.

"Банки в еврозоне ожидают, что в 3-м квартале условия кредитования компаний будут ужесточены так же существенно, как во 2-м квартале", — показал опрос.

Банки также сообщили о "сильном" ужесточении стандартов одобрения ипотечных кредитов и умеренном ужесточении условий потребительского кредитования во 2-м квартале.

Во 3-м квартале банки ожидают дальнейшего ужесточения стандартов одобрения всех кредитов домохозяйствам и, вероятно, существенного ослабления спроса на ипотечные кредиты".