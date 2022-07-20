Эксперт заявила, что мошенники, предлагающие обнулить кредитную историю, активизировались в России
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Мошенники, предлагающие обнулить кредитную историю заемщика, активизировались в России на фоне спада потребительского кредитования. Об этом рассказала РИА Новости директор фонда "За права заемщиков", руководитель платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.
По словам эксперта, аферисты с помощью таргетированной рекламы в поисковиках, через соцсети, мессенджеры и объявления предлагают обнулить кредитную историю заемщика для повышения шансов на одобрение новых кредитных заявок. Стоимость такой "услуги" варьируется от 20 тысяч до полутора сотен тысяч рублей.
"Опасность этой схемы заключается в том, что, помимо передачи персональных данных, жертвы порой в надежде на будущее исчезновение всех записей оформляют новые заимствования в банках или на микрофинансовом рынке, а в случае отказов одобрения заявки обращаются к нелегальным кредиторам, не осознавая масштаб своей ошибки", — сказала Лазарева.
Россияне имеют право два раза в год бесплатно запрашивать свою кредитную историю в БКИ и при обнаружении там ошибок исправлять их. Для этого нужно обратиться с заявлением в банк, который в течение нескольких дней должен проверить обращение и направить в бюро кредитных историй правильные данные, заключила эксперт.
https://1prime.ru/banks/20220720/837544782.html