МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Мошенники, предлагающие обнулить кредитную историю заемщика, активизировались в России на фоне спада потребительского кредитования. Об этом рассказала РИА Новости директор фонда "За права заемщиков", руководитель платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Россиянам объяснили, как мошенники оформляют на себя пустующие квартиры

По словам эксперта, аферисты с помощью таргетированной рекламы в поисковиках, через соцсети, мессенджеры и объявления предлагают обнулить кредитную историю заемщика для повышения шансов на одобрение новых кредитных заявок. Стоимость такой "услуги" варьируется от 20 тысяч до полутора сотен тысяч рублей.

"Опасность этой схемы заключается в том, что, помимо передачи персональных данных, жертвы порой в надежде на будущее исчезновение всех записей оформляют новые заимствования в банках или на микрофинансовом рынке, а в случае отказов одобрения заявки обращаются к нелегальным кредиторам, не осознавая масштаб своей ошибки", — сказала Лазарева.

Россияне имеют право два раза в год бесплатно запрашивать свою кредитную историю в БКИ и при обнаружении там ошибок исправлять их. Для этого нужно обратиться с заявлением в банк, который в течение нескольких дней должен проверить обращение и направить в бюро кредитных историй правильные данные, заключила эксперт.