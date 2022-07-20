МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Россельхозбанк выплатил в рублях купонный доход по еврооблигациям, номинированным в долларах, — на общую сумму, эквивалентную 500 миллионов долларов, говорится в сообщении госкорпорации. "Алроса" не смогла выплатить купоны по еврооблигациям

"Россельхозбанк в полном объеме перечислил средства для выплаты купонного дохода по еврооблигациям с погашением в октябре 2023 года в рублях. Перечисление средств в целях обслуживания долга по еврооблигациям осуществлено в порядке, установленном указом президента РФ от 5 марта 2022 года № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обязательства перед резидентами РФ и резидентами дружественных стран, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, полностью исполнены путем перечисления купонного дохода в размере 804,49 миллиона рублей через российские депозитарии.

Перед иными иностранными держателями обязательства полностью исполнены путем перечисления купонного дохода в размере 433,46 миллиона рублей на счета RSHB CAPITAL S.A., уточняет банк.