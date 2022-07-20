МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Число поисковых запросов в "Яндексе" по банковским продуктам для детей в январе-мае текущего года выросло почти в 1,5 раза в годовом выражении, свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками "Яндекс Рекламы". "Сбер" запускает две новые соцсети

"Все больше родителей начинают задумываться о финансовой грамотности школьников. Так, за период с января по май 2022 года пользователи искали в поиске информацию о банковских продуктах для детей более 1,5 миллиона раз. Это вполовину больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

При этом, по данным "Яндекс.Взгляда", 42% школьников регулярно получают карманные деньги, еще 46% — по просьбе. 41% школьников уже имеют собственную банковскую карту. Треть родителей младших школьников также задумываются об оформлении детской карты в течение года.

Исследование проводилось в июле среди 1,2 тысячи респондентов старше 25 лет с детьми-школьниками из городов России с населением более 100 тысяч человек.

В июне заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин заявил, что финансовая грамотность должна стать качественной, серьезной частью образовательного процесса в школах. В то же время он призвал не распространять финансовую грамотность на дошкольное образование.