МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Мобильные приложения активно используются розничными инвесторами для торгов ценными бумагами. Об этом рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Родители стали чаще интересоваться банковскими продуктами для школьников

Ранее регулятор представил свою концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов. В части усиления ответственности финансовых посредников Центробанк предлагает установить требования к информированию через мобильные приложения, а также к функционированию дистанционных сервисов обслуживания инвесторов.

По словам Мамуты, люди все чаще пользуются мобильными приложениями на торгах, однако они не всегда отображают то, что происходит в реальности в это время на биржевых торгах.

"Мы полагаем, что, если брокер дает возможность человеку торговать через мобильные приложения, он должен нести определенную ответственность за результаты торговли, значит, должны быть установлены требования к информированию, к идентичности информации в мобильных приложениях и других каналах, и также к функционированию самих дистанционных сервисов", — сказал он.

Банк России также предлагает расширить понятие и критерии индивидуальных инвестиционных рекомендаций для повышения ответственности инвестиционных советников.