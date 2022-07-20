МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Проект по созданию в России объединения исламских банков вышел в финал конкурса, организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) в рамках форума "Сильные идеи для нового времени", подобная банковская схема позволит финансировать стартапы, совмещая банковскую и венчурную модель, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор Платформы НТИ Дмитрий Песков. Путин попросил глав Сбербанка и РЖД подойти отдельно после форума АСИ

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что надеется на принятие закона о легализации исламского банкинга в России в осеннюю сессию Госдумы. Соответствующий законопроект уже подготовлен и отправлен на согласование.

"Одна из инициатив, которая была здесь и которая вышла в финал (конкурса АСИ – ред.) — это инициатива по созданию пула банков, которые готовы были бы работать по методу исламского банкинга — в исламе процент же запрещен. Фактически получается такая средняя модель между банковским финансированием и венчурным", — сообщил Песков, выступая на форуме.

Он также отметил, что "многие авторы проектов уже находятся на том моменте, когда прототипы у них есть, а заводов еще нет… венчурное финансирование для таких авторов оказывается слишком дорогим вопросом, в то время как банковское остается недоступным".

По словам главы Платформы НТИ, многие банки готовы попробовать такую схему.