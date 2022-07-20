МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ РЕКОМЕНДОВАЛ БРОКЕРАМ ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ — ПИСЬМО
Новость дополняется
https://1prime.ru/banks/20220720/837550783.html
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ РЕКОМЕНДОВАЛ БРОКЕРАМ ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ — ПИСЬМО
Новость дополняется
https://1prime.ru/banks/20220720/837550783.html
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