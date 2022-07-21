2022-07-21T12:44:00+03:00
2022-07-21T12:47:12+03:00
2022-07-21T12:44:00+03:00
2022
https://1prime.ru/banks/20220721/837557920.html
Сбой произошел в работе мобильного приложения Сбербанка
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Часть клиентов Сбербанка столкнулась с проблемами в работе сервисов, банк работает над устранением проблемы, сообщили в кредитной организации. "В настоящий момент часть наших... ПРАЙМ, 21.07.2022
банки, финансы, новости, сбербанк, мобильное приложение
https://1prime.ru/images/83250/59/832505932.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83250/59/832505932.jpg
https://1prime.ru/images/83250/59/832505929.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83250/59/832505929.jpg
https://1prime.ru/images/83250/59/832505926.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83250/59/832505926.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20220720/837543968.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Часть клиентов Сбербанка столкнулась с проблемами в работе сервисов, банк работает над устранением проблемы, сообщили в кредитной организации.
"В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации", — говорится в телеграм-канале банка.
В частности, пользователи не могут войти в мобильное приложение Сбербанка. "Мы уже восстанавливаем его — пожалуйста, попробуйте войти через 15 минут", — сказано в уведомлении.
Отмечается, что клиенты банка по-прежнему могут расплачиваться картами и снимать наличные без ограничений.
При этом корреспондент РИА Новости не смог связаться с колл-центром банка. При попытке туда дозвониться робот-помощник сообщил, что банк "не может сейчас обслужить звонок".