МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Часть клиентов Сбербанка столкнулась с проблемами в работе сервисов, банк работает над устранением проблемы, сообщили в кредитной организации. Сбербанк начал конвертировать заблокированные депозитарные расписки в акции

"В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации", — говорится в телеграм-канале банка.

В частности, пользователи не могут войти в мобильное приложение Сбербанка. "Мы уже восстанавливаем его — пожалуйста, попробуйте войти через 15 минут", — сказано в уведомлении.

Отмечается, что клиенты банка по-прежнему могут расплачиваться картами и снимать наличные без ограничений.

При этом корреспондент РИА Новости не смог связаться с колл-центром банка. При попытке туда дозвониться робот-помощник сообщил, что банк "не может сейчас обслужить звонок".