МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Входящий в топ-50 в России Транскапиталбанк (ТКБ) с третьей попытки добился-таки принятия арбитражным судом Москвы обеспечительных мер в деле по его иску к крупному швейцарскому банку Credit Suisse о взыскании более 10 миллионов евро, следует из опубликованного определения суда. Российские банки рассказали о планах по оформлению валютных вкладов

Суд арестовал денежные средства ответчика в размере суммы иска на его счетах в дочернем российском банке "Банк Кредит Свисс (Москва)", а также запретил сделки с принадлежащими ответчику долями в этом банке и в компании "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)". В обоих случаях речь идет почти о 100% долей.

Суд объяснил, что принятые меры не приведут к фактической невозможности осуществлять банку его деятельность или к существенному ее затруднению. До этого суд дважды отказывал ТКБ в принятии обеспечительных мер, считая, что истец не обосновал их необходимость, а также не конкретизировал имущество, на которое испрашивается обеспечительная мера.

ТКБ в апреле 2021 года присоединился к синдицированному кредиту, выданному Uzauto Motors, крупнейшему производителю легковых автомобилей в Узбекистане. Сумма участия ТКБ составила 10 миллионов евро, а агентом синдкредита выступило лондонское отделение Credit Suisse.

Заемщик должен был погасить кредит в апреле этого года. В случае неисполнения им обязательств Credit Suisse как агент должен был незамедлительно уведомить кредитора. Так как уведомления не поступило, ТКБ считает, что у Credit Suisse возникла обязанность перечислить деньги в его адрес, но они до сих пор не получены. СМИ: борьба с мошенниками может увеличить срок банковских переводов

По мнению ТКБ, проблема возникла из-за санкций, введенных европейскими государствами против российских компаний и банков. В частности, Credit Suisse сообщил о сокращении присутствия в России и отказе от новых бизнес-проектов, а также о том, что применяет все санкции, введенные Европейским союзом, Великобританией, США и Швейцарией. Необходимость принятия обеспечительных мер ТКБ мотивировал тем, что существует опасность неисполнения будущего судебного акта по иску о взыскании долга.

Транскапиталбанк – универсальный банк, который по размеру активов стабильно входит в число 50 крупнейших российских банков. По данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля занимал 38-е место среди них по объему активов. Находится под санкциями США. Credit Suisse основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек. В Москве банк работает с 1991 года. Модель банковского обслуживания на российском рынке включает в себя частные банковские услуги, инвестиционно-банковские и управление активами.