МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Клиенты российских банков столкнулись с трудностями при переводе денег в Сбербанк: на фоне сбоя он отклоняет поступления, следует из информации кредитных организаций. Сбой произошел в работе мобильного приложения Сбербанка

Ранее в четверг Сбербанк сообщил, что часть клиентов сейчас может испытывать трудности с доступом к сервисам, но банк работает над устранением проблемы. При этом при попытке дозвониться в колл-центр банка робот-помощник сообщил, что банк "не может сейчас обслужить звонок".

"Банк получателя не отвечает. Пожалуйста, повторите перевод позже или узнайте у получателя другой банк для зачисления перевода", — говорится в сообщении "Тинькофф" при попытке денежного перевода в Сбербанк.

ВТБ объяснил невозможность перевода тем, что "Сбербанк отклонил операцию". Альфа-банк заявил о недоступности системы переводов Сбербанка, "Открытие" также сообщило, что переводы в банк "временно недоступны".