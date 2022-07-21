Сбербанк из-за сбоя начал отклонять переводы из других банков
Сбербанк отклоняет денежные переводы из других банков на фоне сбоя
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Клиенты российских банков столкнулись с трудностями при переводе денег в Сбербанк: на фоне сбоя он отклоняет поступления, следует из информации кредитных организаций.
Ранее в четверг Сбербанк сообщил, что часть клиентов сейчас может испытывать трудности с доступом к сервисам, но банк работает над устранением проблемы. При этом при попытке дозвониться в колл-центр банка робот-помощник сообщил, что банк "не может сейчас обслужить звонок".
"Банк получателя не отвечает. Пожалуйста, повторите перевод позже или узнайте у получателя другой банк для зачисления перевода", — говорится в сообщении "Тинькофф" при попытке денежного перевода в Сбербанк.
ВТБ объяснил невозможность перевода тем, что "Сбербанк отклонил операцию". Альфа-банк заявил о недоступности системы переводов Сбербанка, "Открытие" также сообщило, что переводы в банк "временно недоступны".
https://1prime.ru/banks/20220721/837558217.html
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