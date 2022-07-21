АНКАРА, 21 июл — ПРАЙМ. Центральный банк Турции в четверг принял решение сохранить учетную ставку на уровне 14%, следует из заявления регулятора. В Турции начали строить четвертый энергоблок АЭС "Аккую" с участием России

"Комитет монетарной политики решил оставить ставку на аукционах недельного репо на уровне 14%", — говорится в заявлении по итогам заседания регулятора.

Решение совпало с ожиданиями большинства экономистов.

Центробанк Турции в этом году держит ставку неизменной, а лира постепенно ослабляется: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир, а сейчас превысил 17 лир. Инфляция в годовом выражении, по данным Института статистики страны, ускорилась в мае до 73,5%. —0-