МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 0,5% годовых с нулевого уровня, что стало первым повышением с 2011 года, следует из пресс-релиза регулятора. Глава ЕЦБ объяснила резкое повышение базовой ставки

"Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 0,5%, 0,75% и 0,00% соответственно с 27 июля 2022 года", — говорится в сообщении.

"Совет управляющих намерен продолжать реинвестировать в полном объеме основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенным в рамках APP, в течение длительного периода времени после даты, когда он начнет повышать ключевые процентные ставки ЕЦБ, и, в любом случае, до тех пор, пока это необходимо для поддержания достаточных условий ликвидности и соответствующей денежно-кредитной политики", — указал регулятор.

Регулятор также сообщил, что Совет управляющих намерен реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам с погашением, приобретенным в рамках программы PEPP, по крайней мере, до конца 2024 года. Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против России

Кроме того, регулятор утвердил новый инструмент Transmission Protection Instrument (TPI), который станет "дополнением к инструментарию Совета управляющих и может быть задействован для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка".

По мнению Совета управляющих, создание TPI необходимо для поддержки эффективной передачи денежно-кредитной политики. "В частности, поскольку Совет управляющих продолжает нормализацию денежно-кредитной политики, TPI обеспечит беспрепятственную передачу курса денежно-кредитной политики во все страны зоны евро", — говорится в релизе.