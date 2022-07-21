Европейский центробанк повысил базовую ставку впервые с 2011 года – сразу до 0,5%
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 0,5% годовых с нулевого уровня, что стало первым повышением с 2011 года, следует из пресс-релиза регулятора.
"Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 0,5%, 0,75% и 0,00% соответственно с 27 июля 2022 года", — говорится в сообщении.
"Совет управляющих намерен продолжать реинвестировать в полном объеме основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенным в рамках APP, в течение длительного периода времени после даты, когда он начнет повышать ключевые процентные ставки ЕЦБ, и, в любом случае, до тех пор, пока это необходимо для поддержания достаточных условий ликвидности и соответствующей денежно-кредитной политики", — указал регулятор.
Регулятор также сообщил, что Совет управляющих намерен реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам с погашением, приобретенным в рамках программы PEPP, по крайней мере, до конца 2024 года.
Кроме того, регулятор утвердил новый инструмент Transmission Protection Instrument (TPI), который станет "дополнением к инструментарию Совета управляющих и может быть задействован для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка".
По мнению Совета управляющих, создание TPI необходимо для поддержки эффективной передачи денежно-кредитной политики. "В частности, поскольку Совет управляющих продолжает нормализацию денежно-кредитной политики, TPI обеспечит беспрепятственную передачу курса денежно-кредитной политики во все страны зоны евро", — говорится в релизе.
https://1prime.ru/banks/20220721/837560625.html