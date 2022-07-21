БРЮССЕЛЬ, 21 июл — ПРАЙМ. Решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) повысить базовую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, то есть сильнее предполагавшихся ранее 0,25 пункта, связано с новой оценкой инфляционных рисков, заявила глава регулятора Кристин Лагард. ЕЦБ повысил базовую ставку впервые с 2011 года

Совет управляющих ЕЦБ решил в четверг поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов, в том числе базовая ставка по основным операциям рефинансирования будет повышена с 27 июля до 0,5% годовых. В июне же регулятор сообщал о намерении повысить ставку на июльском заседании лишь на 25 базисных пунктов.

По словам Лагард, совет управляющих посчитал возможным повысить ставку сильнее, нежели ожидалось по итогам предыдущего заседания. Это решение, в частности, "основано на нашей обновленной оценке инфляционных рисков", сказала глава ЕЦБ на пресс-конференции.