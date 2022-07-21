Глава ЕЦБ объяснила резкое повышение базовой ставки
Глава ЕЦБ Лагард объяснила резкое повышение базовой ставки новой оценкой рисков инфляции
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл — ПРАЙМ. Решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) повысить базовую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, то есть сильнее предполагавшихся ранее 0,25 пункта, связано с новой оценкой инфляционных рисков, заявила глава регулятора Кристин Лагард.
Совет управляющих ЕЦБ решил в четверг поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов, в том числе базовая ставка по основным операциям рефинансирования будет повышена с 27 июля до 0,5% годовых. В июне же регулятор сообщал о намерении повысить ставку на июльском заседании лишь на 25 базисных пунктов.
По словам Лагард, совет управляющих посчитал возможным повысить ставку сильнее, нежели ожидалось по итогам предыдущего заседания. Это решение, в частности, "основано на нашей обновленной оценке инфляционных рисков", сказала глава ЕЦБ на пресс-конференции.
https://1prime.ru/banks/20220721/837561243.html
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