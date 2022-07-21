БРЮССЕЛЬ, 21 июл — ПРАЙМ. Базовый сценарий Европейского центрального банка (ЕЦБ) не предполагает рецессию в еврозоне в этом и следующем годах, сказала глава монетарного регулятора валютного блока Кристин Лагард на пресс-конференции.

"Мы смотрим на наши прогнозы, относящиеся к июню, на последний прогноз Еврокомиссии, (опубликованный — ред.) на прошлой неделе. И базовый сценарий — нет рецессии ни в этом, ни в следующем годах. Затуманен ли горизонт — конечно, да", — сказала она.