ЕЦБ не рассматривает рецессию в еврозоне в базовом сценарии
ЕЦБ не прогнозирует рецессию в еврозоне в ближайшие годы в рамках базового сценария
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл — ПРАЙМ. Базовый сценарий Европейского центрального банка (ЕЦБ) не предполагает рецессию в еврозоне в этом и следующем годах, сказала глава монетарного регулятора валютного блока Кристин Лагард на пресс-конференции.
"Мы смотрим на наши прогнозы, относящиеся к июню, на последний прогноз Еврокомиссии, (опубликованный — ред.) на прошлой неделе. И базовый сценарий — нет рецессии ни в этом, ни в следующем годах. Затуманен ли горизонт — конечно, да", — сказала она.
https://1prime.ru/banks/20220721/837562271.html
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