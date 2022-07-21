МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc подписала соглашение о продаже своего российского подразделения "Эйч-эс-би-си банк" Экспобанку, сообщил представитель группы агентству Reuters. ВТБ предупредил об атаках на клиентов российских банков из-за рубежа

"После проведения стратегического анализа HSBC подписала соглашение о продаже 100% долей участия в ООО "Эйч-эс-би-си банк" АО "Экспобанк", — цитирует агентство представителя группы, отмечая, что соглашение было подписано незадолго до заявления Москвы о намерении блокировать продажу иностранными банками активов в России.

Завершение сделки будет означать официальный уход HSBC из России, но, как отметил банк, сделка все еще подлежит одобрению регулирующих органов в России.

Правительственная комиссия не будет выдавать разрешения на продажу "дочек" иностранных банков и их активов в России, пока не улучшится ситуация с работой российских банков за рубежом, которых в некоторых случаях под предлогом санкций даже лишают прав акционеров, сообщил 15 июля замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation). В России дочерний банк группы "Эйч-эс-би-си банк" работает с 1996 года, при этом в 2011 году он свернул розничный бизнес в стране. На начало 2022 года "Эйч-эс-би-си банк", согласно рейтингу РИА Новости, занимал 74-е место среди российских банков по размеру активов.

Экспобанк является частным российским банком, который работает в корпоративном и розничном сегменте. Согласно рейтингу РИА Новости, он занимал на начало года 45-е место среди российских банков по размеру активов.