МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку обеспечить запуск промышленной ипотеки по ставке 5% для покупки готовых производственных площадок, сообщается на сайте Кремля. Путин поручил ограничить ставку льготной ипотеки семью процентами

"…Принять решения по обеспечению запуска программы льготной промышленной ипотеки, предусматривающей предоставление льготного долгосрочного кредита на приобретение готовых производственных площадей по ставке не более 5 процентов годовых на весь срок кредита", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поручение было сформулировано по итогам ПМЭФ-2022, который состоялся 15–18 июня. Срок исполнения – до 1 сентября текущего года.

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