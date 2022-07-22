МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. ЦБ не видит тенденцию к устойчивой дефляции в РФ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ не видит оснований для внешнего управления в "дочках" иностранных банков

По данным Росстата, в июне в РФ была зафиксирована нетрадиционная для июня дефляция — в 0,35%. Что касается недельных данных, то за период с 9 по 15 июля дефляция ускорилась до 0,17% после 0,03% на прошлой неделе. По оценке Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция замедлилась на 15 июля до 15,39%.

"Никакой тенденции дефляции мы не видим. И дефляцию, еще раз повторю, мы об этом все время говорим, что дефляция это все-таки устойчивое снижение цен, надо мерить, надо смотреть на показатели годовой инфляции. Годовая инфляция у нас находится еще на уровне двузначных цифр", — сказала Набиуллина.

Она отметила, что снижение цен в определенные недели, месяцы — достаточно часто встречавшаяся в РФ ситуация. "Мы обычно знакомы с тем, что у нас происходит снижение цен, когда снижаются цены на плодоовощную продукцию, но в этот раз у нас в июне снижение общего индекса цен было во многом связано, я еще раз повторю, мы остаемся на этой точке зрения, с существенной коррекцией цен после очень значимого, сильного роста цен в феврале-марте", — добавила Набиуллина.

Она подчеркнула, что Банк России не видит "никакой формирующейся тенденции устойчивой дефляции".

О рисках сползания России в дефляционную спираль ранее неоднократно говорил глава Минэкономразвития России Максим Решетников. При этом представители ЦБ говорили, что не считают текущее снижение потребительских цен классической дефляцией, указывая на значительное влияние волатильных компонентов, например, удешевление плодоовощной продукции после сильного скачка в марте.