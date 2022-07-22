МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Банк России постепенно хочет начать выходить из регуляторных послаблений для банков, при этом, ЦБ не против выплаты дивидендов банками, которые не пользуются такими послаблениями, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Банк России продлит ограничения по выдаче наличной валюты

"И мы постепенно хотим выходить из регуляторных послаблений, видим, что банки уже к этому готовы. Не со всех сразу, но тем не менее, постепенно это делать", — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

"Что касается дивидендов: да, некоторые банки платят дивиденды, но наша позиция была, если у банков хорошее стояние и при этом они не пользуются регулярными послаблениями, может платить дивиденды. Ну действительно у некоторых банков, они не пользуются регулярными послаблениями, которые мы представили, и в принципе даже вот могут позволить себе выплатить дивиденды", — добавила Набиуллина.

По словам главы регулятора, российские банки прошли кризисный период лучше ожиданий ЦБ, в системной докапитализации этого сектора сейчас нет необходимости.

Ранее в пятницу ЦБ неожиданно резко снизил ключевую ставку — сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых.