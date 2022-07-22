МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. В России необходимо развивать инструменты инвестирования пенсионных накоплений граждан, однако их надежность и сохранность является приоритетом номер один для регулятора, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Набиуллина допустила ужесточение регуляторных требований для банков

"Много предложений о том, чтобы пенсионные фонды начали инвестировать более активно и широко, содействуя структурной перестройке экономики. Это, конечно, замечательно, но для нас как для регулятора задача сохранности, надежности инвестирования пенсионных накоплений — она приоритетная. Можно смотреть о некотором расширении инструментария, но не в ущерб надежности и сохранности пенсионных накоплений. Это приоритет номер один", — заявила Набиуллина.

"У нас не хватает класса институциональных инвесторов и надо более активно развивать все типы коллективных инвестиций, Фонда прямых инвестиций. Мы говорили о льготах, которые должны быть возможны у налоговой. Эту институциональную форму инвестирования нам нужно развивать", — отметила она.