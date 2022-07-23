МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Российские банки вслед за решением Центробанка по денежно-кредитной политике снизят ставки по вкладам и накопительным счетам на 1–1,5 процентного пункта, следует из проведенного РИА Новости опроса кредитных организаций. Банк России снизил ключевую ставку до восьми процентов годовых

В пятницу Банк России неожиданно резко снизил ключевую ставку — сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых. "Вслед за снижением ключевой ставки мы планируем скорректировать доходность по сберегательным продуктам банка для розничных клиентов. Диапазон снижения ставок банками может составить от 1 до 1,5 п.п.", — рассказали в ПСБ.

Совкомбанк с 26 июля снижает ставки по вкладам и накопительному счету: максимальная ставка по срочным вкладам составит 8,3% годовых, ставка по накопительному счету – 7,5%. В "Почта банке" сообщили, что в ближайшее время снизят ставки по этим продуктам на 1-1,5 процентного пункта.

Скорректировать доходность сберегательных продуктов планируют также в "Абсолют банке", "МТС банке" и банке "Ренессанс Кредит". В МКБ не исключили, что их ставки могут измениться. Российские банки готовы постепенно снижать ставки по ипотеке

"После сегодняшнего снижения ключевой ставки мы увидим дальнейшее движение ставок по вкладам вниз пропорционально уменьшению ключевой ставки. При этом можно ожидать, что в ближайшей перспективе ставки приблизятся к минимальным значениям, которые мы наблюдали 2-3 года назад", — отметил руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов "Почта банка" Геннадий Чаусов.

В ВТБ считают, что рыночные ставки по сберегательным продуктам к концу года с большой вероятностью зафиксируются на уровне порядка 5,5-6%.