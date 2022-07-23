Российские банки снизят ставки по вкладам и счетам на 1–1,5 процентного пункта вслед за решением ЦБ
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Российские банки вслед за решением Центробанка по денежно-кредитной политике снизят ставки по вкладам и накопительным счетам на 1–1,5 процентного пункта, следует из проведенного РИА Новости опроса кредитных организаций.
В пятницу Банк России неожиданно резко снизил ключевую ставку — сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых. "Вслед за снижением ключевой ставки мы планируем скорректировать доходность по сберегательным продуктам банка для розничных клиентов. Диапазон снижения ставок банками может составить от 1 до 1,5 п.п.", — рассказали в ПСБ.
Совкомбанк с 26 июля снижает ставки по вкладам и накопительному счету: максимальная ставка по срочным вкладам составит 8,3% годовых, ставка по накопительному счету – 7,5%. В "Почта банке" сообщили, что в ближайшее время снизят ставки по этим продуктам на 1-1,5 процентного пункта.
Скорректировать доходность сберегательных продуктов планируют также в "Абсолют банке", "МТС банке" и банке "Ренессанс Кредит". В МКБ не исключили, что их ставки могут измениться.
"После сегодняшнего снижения ключевой ставки мы увидим дальнейшее движение ставок по вкладам вниз пропорционально уменьшению ключевой ставки. При этом можно ожидать, что в ближайшей перспективе ставки приблизятся к минимальным значениям, которые мы наблюдали 2-3 года назад", — отметил руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов "Почта банка" Геннадий Чаусов.
В ВТБ считают, что рыночные ставки по сберегательным продуктам к концу года с большой вероятностью зафиксируются на уровне порядка 5,5-6%.
https://1prime.ru/banks/20220723/837582367.html