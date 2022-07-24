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В МВД дали рекомендации по безопасному использованию интернет-банков
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Рекомендации по безопасному использованию интернет-банков опубликовали в Telegram-канале представители управления МВД России. Прежде всего, необходимо создать максимально сложный... ПРАЙМ, 24.07.2022
новости, банки, общество , финансы, экономика, технологии, россия, мвд, интернет-банкинг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Рекомендации по безопасному использованию интернет-банков опубликовали в Telegram-канале представители управления МВД России.
Прежде всего, необходимо создать максимально сложный пароль, который бы не ассоциировался с каким-либо событиями в жизни пользователя, отмечают в МВД.
Также напоминается, что при работе с финансовыми сервисами следует использовать двухфакторный вход, что описывается в настройках приложения любого банка.
Вместе с тем МВД предостерегает, что при использовании бесплатного Wi-Fi в местах общественного пользования не стоит открывать финансовые сервисы или какие-либо другие важные аккаунты.