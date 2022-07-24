МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Рекомендации по безопасному использованию интернет-банков опубликовали в Telegram-канале представители управления МВД России. В МВД раскрыли схему отъема денег у водителей на пешеходных переходах

Прежде всего, необходимо создать максимально сложный пароль, который бы не ассоциировался с каким-либо событиями в жизни пользователя, отмечают в МВД.

Также напоминается, что при работе с финансовыми сервисами следует использовать двухфакторный вход, что описывается в настройках приложения любого банка.

Вместе с тем МВД предостерегает, что при использовании бесплатного Wi-Fi в местах общественного пользования не стоит открывать финансовые сервисы или какие-либо другие важные аккаунты.