МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Сбербанк с понедельника снизил ставки по ипотеке на новостройки и недвижимость на вторичном рынке на 0,6 процентного пункта, минимальная ставка по этим программам теперь составляет 9,9% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Сбербанк не увидел рисков из-за новых европейских санкций

"С 25 июля Сбербанк снижает ставки по рыночным ипотечным программам на 0,6 процентного пункта. Теперь в рамках базовых программ минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках составляет 9,9% годовых", — сообщили в банке.

Отмечается, что изменения не затрагивают ставки по льготным ипотечным программам.

Решение уменьшить стоимость ипотеки принято банком после снижения ЦБ в пятницу ключевой ставки на 1,5 процентного пункта — до 8% годовых. Изначально Сбербанк планировал снизить ставки по ипотеке со вторника, однако, по словам вице-президента банка Николая Васёва, кредитная организация решила максимально ускорить это решение, "понимая значимость данного шага для клиентов".

Банк с начала года выдал 366 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 1,1 триллиона рублей. По озвученному в июне прогнозу первого зампреда правления Сбербанка Кирилла Царева, в текущем году объем выданной банком ипотеки сократится на 20-30% по сравнению с годом ранее, в результате выдачи могут составить 2,03-2,32 триллиона рублей.