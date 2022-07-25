МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Центробанк России может возобновить в конце текущего года печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года, сообщил зампред ЦБ Сергей Белов газете "Известия". Банк России сообщил, когда начнется конвертация депозитарных расписок

"В нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались. Поэтому было принято решение заменить их на монеты. И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег…. Чеканка металлических 10 рублей оказалась затратной. Увеличив срок службы банкнот этого номинала, мы получаем экономический эффект. Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых купюр. Мы также обсуждаем вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года. Эти купюры до сих пор находятся в обращении, но встречаются чрезвычайно редко", — приводит издание слова Белова.

По его словам, приведенным в газете, технологии изменились, и теперь банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%. Технологию лакирования планируется использовать в дальнейшей работе. Кроме того, монеты плохо возвращаются в обращение, поскольку часто остаются в копилках граждан, отметил зампред ЦБ. При этом он добавил, что речи о замене металлических денег номиналом пять и десять рублей купюрами не идет, они будут продолжать находиться в обращении.

Белов также уточнил изданию, что ЦБ планируется возобновить выпуск десятирублевой купюры в конце года, речь идет об текущем — 1997 года — образце купюры, модификация банкноты пройдет по плану — в 2025 году.

"То же самое и по пятирублевке. Ее печать может начаться в конце года, если такое решение будет принято", — добавил Белов.

ЦБ ранее представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне Москва, на обратной — памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года будут также модернизированы в период 2022-2025 годов. Так, обновленные 1000 и 5000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году.