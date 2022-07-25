МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Ипотечный портфель российских банков в июне вырос на 0,7% против спада по 0,1% в мае и апреле, говорится в материалах ЦБ. Центробанк прогнозирует рост кредитования населения и бизнеса

"Рост ипотечного портфеля ускорился до 0,7% (по предварительным данным) с —0,1% в мае во многом благодаря росту выдач рыночной ипотеки (до 127 миллиардов рублей с 43 миллиардов рублей в мае) с учетом реализации отложенного спроса на фоне снижения ставок", — пишет ЦБ. При этом в апреле также наблюдалось снижение ипотечного портфеля на 0,1%.

Отмечается, что льготное ипотечное кредитование также набирает обороты. Так, сумма кредитов, выданных в июне в рамках льготной программы на новостройки и "семейной ипотеки", составила 121 миллиард рублей, что на треть больше, чем в мае. При этом рост выдач произошел в основном за счет первой программы: льготные ссуды на новостройки выросли в июне до 67 миллиардов рублей с 49 миллиардов рублей в мае, в том числе из‑за снижения ставки до 7%.

В России сейчас действует несколько льготных ипотечных программ — "семейная", "дальневосточная", а также на новостройки. Согласно прогнозу ЦБ, российские банки нарастят портфель ипотеки в 2022 году на 13-18%.