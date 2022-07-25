МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Средства юридических лиц в российских банках сократились за июнь на 0,1%, а физических лиц — выросли на 1,7%, говорится в материалах ЦБ РФ. Ипотечный портфель российских банков вырос на 0,7% в июне

"Средства населения в июне увеличились на 555 миллиардов рублей (+1,7%). Это свидетельствует о сохранении сберегательной модели на фоне низкого аппетита населения к риску, в том числе с учетом волатильности на фондовом и валютном рынках, а также частично объясняется ростом социальных выплат – индексацией пенсий неработающим пенсионерам (на 10%) и увеличением размера прочих выплат после повышения МРОТ и прожиточного минимума с 1 июня", — отмечает регулятор.

Рублевые остатки выросли на 2% (567 миллиардов рублей) а валютные сократились на 0,2% (0,2 миллиарда долларов, или 11 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте). "В то же время отмечался переток средств со вкладов (‐834 миллиарда рублей, или —3,5%) на текущие счета (+1389 миллиардов рублей, или +15,0%), главным образом по истечении сроков трехмесячных депозитов, привлеченных в начале марта по ставкам около 20%", — отметили в регуляторе.

Средства юридических лиц почти не изменились, сократившись на 35 миллиардов рублей, или 0,1%. При этом динамика валютных и рублевых остатков была разнонаправленной: валютные остатки сократились на 3,8 миллиарда долларов (238 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте), а рублевые — увеличились на 203 миллиарда рублей. Центробанк понизил прогноз по инфляции в 2022 году

В то же время в июне по сравнению с маем ускорился прирост средств населения на счетах эскроу — до 45 миллиардов рублей, это прирост в 1,2% против 1% в мае. Это связано с ростом ипотечных выдач, добавили в Банке России.

"Государственные средства снизились на 358 миллиардов рублей (‐3,8%) из-за сокращения средств Федерального казначейства и региональных бюджетов, банки сократили также обязательства перед Банком России на 205 миллиардов рублей (‐6,5%)", — заключили в ЦБ.