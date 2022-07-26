МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Несколько российских банков приостановили или планируют приостановить открытие валютных счетов для розничных клиентов, пишут "Известия", ссылаясь на заявления опрошенных кредитных организаций.

Знак процента на витрине

Российские банки снизят ставки по вкладам в ближайшее время

В частности, о прекращении открытия валютных счетов изданию сообщил ЮниКредит Банк. При этом в пресс-службе кредитной организации назвали ограничение временным и отметили, что оно не касается ранее открытых счетов. В то же время с 1 августа ЮниКредит устанавливает комиссию за хранение долларов, евро, фунтов, швейцарских франков и японских иен (для всех, кроме держателей премиальных карт) в размере 0,3% в месяц от суммы, превышающей 10 тысяч единиц.

Приостановлено открытие валютных вкладов и в банке ДОМ.РФ. В настоящий момент накопительные продукты доступны в этом банке только в рублях и юанях, но комиссия за хранение валюты на счете списываться не будет.

В банке "Ренессанс Кредит" тоже обсуждается отмена приема новых срочных вкладов в долларах и установление комиссии за хранение валютных остатков на текущих счетах. Правда, окончательное решение по этому вопросу, как сообщают "Известия", в банке еще не принято.