МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Несколько российских банков приостановили или планируют приостановить открытие валютных счетов для розничных клиентов, пишут "Известия", ссылаясь на заявления опрошенных кредитных организаций. Российские банки снизят ставки по вкладам в ближайшее время

В частности, о прекращении открытия валютных счетов изданию сообщил ЮниКредит Банк. При этом в пресс-службе кредитной организации назвали ограничение временным и отметили, что оно не касается ранее открытых счетов. В то же время с 1 августа ЮниКредит устанавливает комиссию за хранение долларов, евро, фунтов, швейцарских франков и японских иен (для всех, кроме держателей премиальных карт) в размере 0,3% в месяц от суммы, превышающей 10 тысяч единиц.

Приостановлено открытие валютных вкладов и в банке ДОМ.РФ. В настоящий момент накопительные продукты доступны в этом банке только в рублях и юанях, но комиссия за хранение валюты на счете списываться не будет.

В банке "Ренессанс Кредит" тоже обсуждается отмена приема новых срочных вкладов в долларах и установление комиссии за хранение валютных остатков на текущих счетах. Правда, окончательное решение по этому вопросу, как сообщают "Известия", в банке еще не принято.